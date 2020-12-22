Москва, , 11:05 — REGNUM Создание вакцины от коронавирусной инфекции стало главной победой 2020 года, по мнению жителей России. Об этом 22 декабря рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Российская вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения России

«Главной победой 2020 года наши соотечественники назвали создание вакцины», — сказал Фёдоров.

При этом, согласно опросу, почти половина респондентов высказалась за то, что власти сделали все что могли в плане борьбы с распространением коронавируса.

«48% — сделали все, что могли. Те, кто полагает, что сделали больше, чем могли, или меньше, распределились почти поровну — 22% и 23%», — заявил Фёдоров.