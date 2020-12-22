Уфа, , 11:03 — REGNUM Группа компаний «Садовое кольцо» начала выдавать ключи от квартир дольщикам жилого комплекса «Белая река» в Кузнецовском затоне в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время дольщики получат 518 квартир в секциях А и Б. Возведение домов в ЖК «Белая река» началось в ноябре 2014 года. Работы должны были завершиться в 2017 году. Но из-за финансовых трудностей застройщик не выполнил своих обязательств. В связи с этим весной текущего года под контролем руководства Башкирии в проект вступила ГК «Садовое кольцо», которой удалось в короткие сроки ввести в эксплуатацию секции А и Б. При этом сдать секций В и Г планируется в IV квартале 2021 года. На завершение строительства всего комплекса потребуется 560 млн рублей.

Отмечается, что ГК «Садовое кольцо» взяло обязательство также завершить строительство комплексов «Эрмитаж. Горсовет», «Дом на Ленина» и «Московский» в Уфе. К концу текущего года это предприятие подготовило к передаче дольщикам около 800 квартир.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Раифа Абдрахимова, всего в Башкирии своих квартир ожидают около 7,5 тысяч человек. По всем объектам идет работа, в том числе и при участии федерального Фонда помощи обманутым дольщикам.

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