Москва, , 10:59 — REGNUM Новые санкции США, введённые против предприятий «Роскосмоса», являются незаконными, как и все прежние ограничения. Об этом РИА Новости заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они [новые санкции] незаконны, впрочем, как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — сказал Рогозин.

По его словам, американцы произвольно отнесли к «конечным военным пользователям» компании, «которые таковыми не являлись и не являются».

Ранее США ввели санкции против Ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш.