Москва, , 10:58 — REGNUM Анализ штаммов коронавируса в России говорит об отсутствии в нём значимых изменений, сообщил 22 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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"В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, не говорят о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в целом изменения нового штамма ограничены, а большинство «не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен».

Как передавало ИА REGNUM, после обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавирусной инфекции целый ряд стран приостановил авиасообщение с Соединённым Королевством. Об аналогичном решении накануне, 21 декабря, объявила и российская сторона.

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