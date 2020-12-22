Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили еще 228 лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 22 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 21 773 зараженных коронавирусом, из них 19 562 выздоровели, в том числе 209 — за последние сутки. Умерли 200 человек.

В свою очередь в региональном оперативном штабе сообщили, что власти Ленобласти выпустили новое постановление об антиковидных ограничениях. Согласно документу, Киришский и Сланцевский районы перешли из «желтой» зоны в «красную», а Подпорожский район — из «зелёной» в «жёлтую».

Кроме того, нового постановление определяет работу зимних смен детских лагерей на территории региона. Так, группы будут заполнены наполовину, как и в летних сменах.

«Заезд в лагеря должен быть одновременным до 30 декабря, следующая смена заедет после выезда предыдущей с промежутком в два дня. Детям необходима будет справка об отсутствии медицинских противопоказаний. А сотрудникам нужно будет предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее трех дней до начала смены», — уточнили в оперштабе.

В палатах койки расставят на расстоянии 1,5 метра. А во время всей смены в лагере будут находиться медицинские работники.

Помимо этого в приложении к постановлению появился новый пункт, который определяет порядок работы учреждений социального обслуживания, в зависимости от зоны. Ввиду чего вводятся ограничения для учреждений социального обслуживания в первой и второй зонах («красной» и «желтой») — запрещена деятельность по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме, все остальные услуги — разрешены при обязательном использовании масок.

«В третьей («зеленой») зоне учреждений социального обслуживания могут предоставлять все услуги без исключений при условии обязательного использования масок», — резюмировали в оперштабе.

Добавим, на сегодняшний день в первой («красной») зоне находятся: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский, Тихвинский. Во второй («желтой») зоне: Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский и Сосновый Бор. В третьей («зеленой») зоне: Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

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