Джакарта, , 10:56 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе с наркотиками в индонезийской провинции Восточная Ява Идрис Кадир назвал Индонезию «раем» для международных наркотических средств из-за высокого спроса, сообщает Antara.

Наркотики создали серьезные проблемы в Индонезии, потому что люди разных профессий и направлений, такие как врачи, полиция, профессоры, стали злоупотреблять этими товарами.

Идрис Кадир объяснил, что безудержное распространение наркотиков в Индонезии началось в 1990-х годах, когда Индонезия еще была страной транзита.

На мировом уровне уже существует 950 новых типов наркотических средств, в то время как в Индонезии их начитывается около 80.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 550 пассажиров прошли экспресс-тест на антигены к коронавирусу на станции Пасар Сенен в Джакарте.

Читайте также: В столице Индонезии пассажиров поездов проверили на коронавирус