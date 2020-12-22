Москва, , 10:58 — REGNUM «Желтый» уровень опасности погоды объявлен 22 декабря на территории Москвы и Московской области. Это 22 декабря следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что период предупреждения о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице России до 06:00 мск 24 декабря и до 01:00 мск 24 декабря — в Подмосковье.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 22 декабря ожидается похолодание.