Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Бурятии продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на утро 22 декабря, в республике зарегистрировано 24 164 носителя SARS-CoV-2, причём 203 из них добавились только за последние сутки.

В стационарах республики получают лечение 1667 пациентов. В отделениях реанимации находятся 95 пациентов (из них старше 65 лет — 55), на ИВЛ 61 пациент (из них старше 65 — 38). Амбулаторное лечение проходят 1027 пациентов с COVID-19, наблюдаются 5234 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 20 923 (+262) человека. Умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 547 (+5) человек. Занятость коечного фонда составляет 65,4%.

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