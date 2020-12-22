Кемерово, , 10:56 — REGNUM Предприятиям в Кемеровской области рекомендовано объявить последний день декабря выходным. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что 31 декабря можно сделать выходным, объявив рабочим днём, к примеру, субботу 26 декабря.

Работники государственных органов смогут отдыхать 31 декабря, если такое решение будет принято правительством России. Власти Кузбасса с удовольствием присоединятся к такому решению, если оно поступит, добавил Цивилев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 31 декабря объявили выходным днём в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге и Приангарье.

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