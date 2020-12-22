Ставрополь, , 10:53 — REGNUM Новые крупные партии вакцины от COVID-19 поступят на Ставрополье в декабре и январе. В частности, в начале 2021 года край получит порядка 20 тыс. доз вакцины, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"До конца этого месяца [декабря] в край должны прийти еще 10 тыс. доз вакцины. В январе ожидается как минимум 20 тыс. доз», — сказал в ходе заседания глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Губернатор призвал глав муниципалитетов края, где расположены пункты вакцинации, обеспечить их стабильную и безопасную работу. В частности, поручено не допускать скопления большого количества людей на прививочных пунктах и организовать подвоз жителей отдаленных поселений.

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса на Ставрополье началась 12 декабря. Накануне Владимиров сообщил, что в регионе уже привито более тысячи человек.

Читайте также: Губернатор Ставрополья намерен привиться от коронавируса