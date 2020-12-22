Стокгольм, , 10:52 — REGNUM 18 декабря в Швеции вступили в силу ограничения на работу всех государственных спортивных залов и бассейнов. Об их закрытии ранее уведомил премьер-министр страны Стефан Лёвен. В свою очередь глава Шведской спортивной федерации Бьорн Эрикссон считает данную меру властей по борьбе с распространением коронавируса контрпродуктивной. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»В этом конкретном решении я вижу нотки отчаяния. Мы заплатим высокую цену в долгосрочной перспективе», — прокомментировал Эрикссон.

В частности, считает он, главным недостатком решения правительства станет отсутствие возможности для молодежи заниматься спортом.

«Я не думаю, что пострадавшие от этого дети до 15 лет будут сидеть дома и читать книги … Полагаю, есть такие молодые люди, которые вовсе не двигаются, они исчезают из спортивной жизни, меняют свои привычки. Лучше ведь сидеть перед компьютером и жевать чипсы», — отметил Эрикссон.

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