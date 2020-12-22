Варшава, , 10:49 — REGNUM Руководитель канцелярии премьер-министра Польши и полномочный представитель правительства по программе вакцинации Михал Дворчик сообщил, что первые вакцины от COVID-19 поступят в Польшу 26 декабря, и уже на следующий день — 27 декабря — в республике начнется вакцинация населения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«У нас есть информация, что первые 10 тысяч вакцин от коронавируса будут доставлены в Польшу к вечеру 26 декабря. К полудню 27 декабря препарат поступит в выбранные для проведения вакцинации больницы, и в тот же день мы начнем прививать первые 10 тысяч человек», — заявил Дворчик.

Дата определена благодаря тому, что Европейское агентство по лекарственным средствам в понедельник 21 декабря приняло решение разрешить вакцину COVID-19 от Pfizer и BioNTech для использования в странах ЕС. В тот же день Европейская комиссия утвердила данное решение.

Ранее сообщалось, что в польской национальной стратегии по вакцинации предусмотрено, что в первую очередь должны получить прививки медицинские работники и пожилые люди. Позже министр образования Пшемыслав Чарнек сообщил, что в число первых попадут также учителя. Остальные категории населения будут прививаться уже после — в порядке записи и очереди.