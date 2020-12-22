Астрахань, , 10:43 — REGNUM Астраханская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, на базе которой работал ковидный госпиталь, с января возвращается к оказанию плановой помощи пациентам, сообщили 22 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Бабушкин. Решение принято в связи с открытием в Астраханской области двух инфекционных госпиталей.

Последнего несовершеннолетнего пациента после COVID-19 из облбольницы выписали 18 декабря. На данный момент проводится дезинфекция палат, коридоров и других помещений. Пациентов на лечение по профилям гастроэнтерология, детская кардиология, ревматология, медицинская реабилитация, неврология больница начнёт принимать с января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Астрахани открылся ковидный госпиталь на 100 мест, построенный военными в рекордные 53 дня. Также новый госпиталь открылся в Нариманове.