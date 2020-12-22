Москва, , 10:42 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 28 776 носителей коронавируса, сообщил 22 декабря источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

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Днём ранее в России выявили рекордные 29 350 случаев заражения, сегодня количество новых носителей SARS-CoV-2 снизилось на 584 человека.

У 5678 выявленных носителей (примерно пятая часть от общего числа) нет клинических проявлений. За сутки выписали по выздоровлении 24 158 человек, зафиксирован 561 летальный исход.

Всего за время пандемии выявили 2 906 503 случая заражения коронавирусом.