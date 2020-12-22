Брянск, , 10:45 — REGNUM 200 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 22 декабря, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 42 пациента, семь скончалось, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус подтверждён у 21 тыс. 321 жителя. За сутки лаборатории проверили 921 тест, в общей сложности выполнено 349 тыс. 098 исследований. Выздоровели 18 тыс. 910 человек.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь пациентов, всего в регионе зарегистрировано 214 летальных исходов.