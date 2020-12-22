Кировск, Ленинградская область, , 10:45 — REGNUM В Ленинградской области задержали директора муниципального унитарного предприятия (МУП) «Водоканал Кировского района» и генерального директора ООО «Водоканал Невский». Их подозревают в преднамеренном банкротстве указанного МУП путем создания искусственной кредиторской задолженности на сумму свыше 630 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, в отношении задержанных, а также неустановленной группы лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Следствие установило, что с января 2018 по сентябрь 2020 года директор МУП «Водоканал Кировского района», действуя с сообщниками, в том числе, с генеральным директором ООО «Водоканал Невский», от имени МУП заключил экономически необоснованные договоры с ООО «Водоканал Невский» и аффилированными с ним организациями. Это привело к созданию искусственной кредиторской задолженности МУП «Водоканал Кировского района» на сумму свыше 634 млн рублей перед рядом юридических лиц.

Злоумышленники создали кредиторскую задолженность предприятия с помощью договоров на аренду водоснабжения и водоотведения, а также транспортировки сточных вод с различными юрлицами, подконтрольными генеральному директору «Водоканал Невский» по искусственно завышенной арендной плате.

В результате чего у МУП появилась искусственно созданная задолженность в рамках банкротных процедур на сумму свыше 634 млн рублей.

«Что повлекло бы за собой ущерб бюджету муниципального образования», — отметили в региональном СК.

В настоящее время генеральный директор ООО задержан в порядке ст. 91 УПК, а директор МУПа находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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