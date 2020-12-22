Москва, , 10:49 — REGNUM Посетителям заведений в Москве, которые работают после 23:00 в нарушение запрета, грозит штраф в случае неиспользования средств индивидуальной защиты или несоблюдения социальной дистанции. Об этом начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил 22 декабря ТАСС.

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Он пояснил, что людей, посетивших заведения в ночное время, не штрафуют, а вот самим организациям грозит административная ответственность. Большинство организаций добросовестно соблюдают требование и не принимают посетителей с 23:00 до 06:00, в результате проверок нарушения выявлены только в 10% случаев.

Граждане, которые находятся на территории юридического лица после 23:00, могут быть оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты или несоблюдение социальной дистанции, если такие нарушения зафиксируют, напомнил Данчиков.

При этом ответственность за использование защщитных средств и соблюдение санитарной дистанции лежит и на гражданах, и на юридических лицах. При выявлении фактов несоблюдения указанных требований административная ответственность грозит и тем, и другим. Для граждан это штраф в размере 4 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. рублей.

При повторном нарушении или в случае ущерба имуществу или здоровью человека штраф возрастает до 1 млн рублей. Также предусмотрена приостановка деятельности организации на 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на ночную работу московских ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек и других развлекательных заведений действуют с 13 ноября до 15 января согласно указу мэра Сергея Собянина.

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