Москва, , 10:26 — REGNUM Большинство жителей России (75%) планируют потратить в 2020 году не более 5 тыс. рублей на новогодние подарки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMе.

«Семьдесят пять процентов опрошенных рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы отдать 19% респондентов», — говорится в сообщении AliExpress.

Отмечается, что больше всего (от 10 тыс. рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России.

Среди самых распространенных сувениров, которые жители страны собираются дарить на Новый год, — конфеты, чай, кофе, алкогольные напитки, фигурки и новогодние украшения.

В опросе приняли участие 1,4 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет со всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора порекомендовали жителям страны воздержаться от корпоративов и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например на даче. Гражданам также напомнили о необходимости соблюдать ряд несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

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