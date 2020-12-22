Самара, , 10:28 — REGNUM Управляющего ООО «Ресторан Фарфор в Самаре» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в Самаре. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в августе прошлого года 74 человека, включая 12 детей, обратились в медучреждения с признаками отравления. Как оказалось, они все употребили в пищу роллы, приготовленные в ООО «Фарфор в Самаре».

По версии следствия, обвиняемый допустил производство продукции, которая отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей. Следователи считают, что это и стало причиной массового отравления людей и причинением некоторым из них вреда здоровью различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.