Красногорск, , 10:24 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнит желания детей, которые снял с новогодней ёлки. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал главы региона.

Подмосковный губернатор принял участие во всероссийской акции «Мечтай со мной».

Согласно сообщению, Воробьёв снял с новогодней ёлки желания детей из Подмосковья. Так, десятилетняя Настя хочет побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами, а восьмилетний Серёжа мечтает полетать на вертолёте.

«Губернатор исполнит их заветные желания», — говорится в публикации.

Как сообщает сайт акции елкажеланий. рф, за время существования проекта было исполнено 7950 желаний.