Владикавказ, , 10:23 — REGNUM Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях на Северном Кавказе. В ближайшие часы и дни в регионе ожидаются сильные осадки, туман, гололед, сообщили в Росгидромете.

Ухудшение погодных условий спрогнозировали в Северной Осетии до конца суток 22 декабря, а также 23 и 24 декабря. В этой республике пройдут осадки, местами сильные, в виде мокрого снега. Они могут вызвать налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах региона будет небезопасно из-за гололеда и тумана.

Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега, налипание его на проводах и деревьях, местами туман, гололёдные явления стоит ждать и жителям большинства районов Ингушетии и Чечни. Местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождём ожидаются в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

А с 24 по26 декабря в субъектах СКФО снизится температура воздуха ночью до −5…−10°, а в горах до — 15°. Днём в горных республиках будет до −1…−6°. Местами в низменных и приморских районах Дагестана 0…5°; днём −1…−6°.