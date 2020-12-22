Махачкала, , 10:23 — REGNUM Запрет на проведение богослужений с присутствием прихожан введен в Дагестане с 22 декабря в связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного санитарного врача республики Николая Павлова опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Постановляю руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Дагестане с 22 декабря 2020 года <…> на территории республики не допускать проведение богослужений с присутствием людей. Для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции», — сказано в документе.

Доступ на территорию культовых сооружений временно приостановлен для всех, кроме священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Кроме того, рекомендовано ограничить число участников религиозных обрядов (ритуальных омовений, бракосочетаний, отпеваний, венчаний и т. д.), допуская лишь присутствие близких людей. Указанные ограничения введены до прекращения в республике режима повышенной готовности.

Читайте также: В Дагестане продлили самоизоляцию для пожилых граждан