Москва, , 10:22 — REGNUM Большинство из обнаруженных в коронавирусе, циркулирующем по России, нуклеотидных замен не представляют значимых изменений. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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"В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений», — сказал Максютов.

По его словам, изменения нового коронавируса «очень ограничены», и большинство штаммов этого вируса не имеют различий более чем на 30 нуклеотидных замен: «При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженной на британской территории мутации коронавируса.