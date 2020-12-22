Томск, , 10:20 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о сильных морозах.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского ЦГМС, 26−30 декабря по области и городу ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха — 35 °C и ниже.

Местами столбики термометров опустятся до — 40 °C и ниже.

Жителей Томской области просят соблюдать меры безопасности в связи с аномальными морозами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в ближайшие дни также ожидаются морозы.

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