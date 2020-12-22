Петрозаводск, , 10:25 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 14 меньше, чем было выявлено сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще два летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончался 141 человек. Об этом 22 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей заболевших — 355 человек, из них 64 пациента имеют симптомы средней тяжести, десять находятся в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент в региональных больницах находится 741 пациент, шесть из них — на ИВЛ.

С начала пандемии в Карелии заразились 24 575 жителей, из них выздоровел 17 031 человек, в том числе 445 человек — за последние сутки. Умер 141 житель.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3878 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1961 случай, по Северо-Западу — 3018,8», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 39 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3347 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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