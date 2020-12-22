Лусака, , 10:18 — REGNUM Мэр столицы Замбии, Лусаки, будет вынужден сократить количество гостей на своей свадьбе после нового постановления властей, введённого для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Власти ограничили максимально допустимое число участников 300 людьми.

Напомним, что Майлз Сампа забронировал 10 000-местный стадион «Вудлендс» в Лусаке на 26 декабря, послав приглашения на свадьбу всем жителям Замбии.

Сампа сказал ВВС, что теперь у него нет другого выбора, кроме как соблюдать руководящие принципы по борьбе с пандемией, введённые министерством здравоохранения, но сказал, что ограничения поставили его перед дилеммой о том, кого пригласить.

«В нашем составе уже 50 человек… когда я добавляю к этому списку артистов, охрану и вспомогательный персонал, нас уже около 200 человек. Так что кого приглашать, а кого не приглашать — вот головная боль, которой я старался избежать», — заявил Сампа.

Он сказал, что в связи со сложившимися обстоятельствами он больше не хочет приглашать «простых жителей Лусаки».

Местные компании и доброжелатели внесли свой вклад в оплату мероприятия, которое некоторые окрестили «свадьбой года».

Сампа заявил, что пожертвованные на свадьбу деньги пойдут на оплату стадиона «Вудлендс».

Он также сказал, что пожертвованные продукты питания будут переданы жителям Лусаки, даже если это означает отправку «упакованных ланч-боксов в их дома».

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