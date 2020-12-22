Хабаровск, , 10:17 — REGNUM В селе Победа Хабаровского района продолжается строительство пожарного депо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На подготовленной для пожарной части площадке уложены бетонные плиты, собран каркас модульного одноэтажного здания, стоят стены и крыша. Строители работают над внутренней отделкой помещений. Когда в населённый пункт откроется зимняя дорога, в депо доставят два пожарных автомобиля высокой проходимости. Завершить все работы и открыть новое подразделение планируется в 2021 году.

Здесь будут посменно будут дежурить 11 пожарных.

«Строительство пожарного депо ведётся в рамках краевой госпрограммы по защите населения края от чрезвычайных ситуаций и пожаров на средства из регионального бюджета по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярёва», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии откроют базу для пожарных-десантников.