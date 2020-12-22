Джакарта, , 10:13 — REGNUM В Индонезии 550 пассажиров прошли экспресс-тест на антигены к коронавирусу на станции Пасар Сенен в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

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Вице-президент по связям с общественностью железной дороги Индонезии Джони Мартинус заявил, что за сутки экспресс-тест прошли 550 пассажиров, у пяти обнаружен коронавирус.

Известно, что пассажиры, получившие положительный результат на коронавирус, были немедленно направлены офицерами в больницу для дальнейшего обследования.

Джони Мартинус подчеркнул, что стоимость билетов возвращается пассажиру в полном объеме.

Издание отмечает, что с 22 декабря 2020 года по 8 января 2021 года все пассажиры поездов дальнего следования на Яве должны сдать экспресс-тест на антигены к коронавирусу и получить отрицательный результат, перед тем, как отправиться в поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что за границей коронавирусом заразились 2345 граждан страны.

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