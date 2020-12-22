Чебоксары, 22 декабря 2020, 10:09 — REGNUM В 2020 году наиболее сложным было синхронизировать и объединить действия властей всех уровней, правоохранителей и надзорно-контрольных органов в борьбе с пандемией коронавируса. Вся «страна перестраивалась». Об этом заявила вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, отвечая на вопросы ИА REGNUM о главных достижения года и о том, чего не удалось сделать.
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Глава минобразования призналась, что лично для неё год «очень сложный».
По её словам, «самое сложное» было синхронизировать на базе муниципалитетов действия всех ответственных структур в борьбе с коронавирусом — органы власти, правоохранителей, контрольно-надзорные структуры. Были выезды в Ядрин и Алатырь, где весной складывалась наиболее критическая эпидемиологическая ситуация, и власти вынуждены были ужесточать ограничительные меры.
Алла Салаева также подчеркнула, что ей «интересно работать» под руководством Олега Николаева, сформирована «хорошая команда, где все друг другу помогают, и открытость определённая, честность присутствует»: