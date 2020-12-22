Москва, 22 декабря 2020, 10:07 — REGNUM На сегодняшний день на карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции закрыты порядка 0,22% российских школ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ 22 декабря.
Уточняется, что карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией сохраняются всего в 87 школах в 28 регионах страны.
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Добавим, что по данным на 21 декабря в России после карантины открылись 23 школы.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря целый ряд российских регионов вышел из режима дистанционного обучения и вернулся к очному формату в школах. Среди них Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Смоленская область.
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