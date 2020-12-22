Москва, 22 декабря 2020, 10:07 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли энергетики.
«Вы ежедневно подаете в дома москвичей тепло, газ и электричество, подключаете к электросетям новые станции метро, участвуете в программе реновации жилья и капремонте лечебных учреждений», — написал мэр в Instagram.
Он отметил быстрые сроки подготовки к отопительному сезону, оперативное подключение к коммуникациям временных госпиталей и ковид-больницы «Вороновское».
По словам Собянина, энергосистема Москвы находится в надёжных руках и сам город входит в пятёрку наиболее освещённых городов мира.