Калуга, 22 декабря 2020, 10:19 — REGNUM Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетиков разработали члены Молодежного парламента Калужской области. Документ создан на основании обращений родителей в социальных сетях, этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного Собрания региона. Под запрет не попадут чайные и кофейные напитки и безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.

На заседании Молодежного парламента Калужской области
На заседании Молодежного парламента Калужской области
Zskaluga.ru

«В этой работе мы исходили из данных медицинских исследований, подтверждающих вред регулярного употребления таких напитков для человека, а также опыта законотворческой работы других регионов», — заявила председатель молодежного парламента Дарья Никеева.

Проект закона о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетиков, поддержанный молодежным парламентом, будет внесён на рассмотрении депутатами Законодательного Собрания области. С его принятием будут установлены и меры административной ответственности за нарушение требований закона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области ввели запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним