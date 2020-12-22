Москва, , 10:09 — REGNUM Закон, согласно которому жителям осажденного в войну Севастополя присваивается статус ветеранов Великой Отечественной войны, подписал президент России Владимир Путин. Документ 22 декабря обнародован на интернет-портале правовой информации.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

По данному закону, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя» горожане будут получать меры социальной поддержки на федеральном уровне. В них входят ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

При этом в пояснительной записке к закону добавляется, что после принятия данного закона статус ветеранов Великой Отечественной войны смогут получить 1217 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева указала, что еще во время нахождения Крыма в составе Украины жители осажденного Севастополя были признаны украинским законодательством ветеранами Великой Отечественной войны, поэтому после возвращения города в состав РФ принятие российскими властями данного закона, как считает сенатор, «восстанавливает историческую справедливость».