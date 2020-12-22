Москва, , 10:05 — REGNUM Салат оливье с клубнями топинамбура вместо картофеля полезнее для организма, он не позволит перегрузить кишечник высокоуглеводистыми продуктами. Об этом рассказала 22 декабря врач-диетолог Маргарита Королева.

Она пояснила, что в составе топинамбура есть пищевые волокна, поддерживающие работу кишечника, работу системы детоксикации.

«Картофель же, особенно отварной, приносит в организм не только крахмальную составляющую, но и в некоторых случаях могут быть реакции в виде повышения уровня сахара, особенно при нарушении углеводного обмена», — сказала диетолог агентству «Москва».

Топинамбур стоит предпочесть людям с избыточным весом и другими метаболическими нарушениями. По вкусу он похож на картофель, но обладает низким гликемическим индексом. Топинамбур также регулирует работу поджелудочной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские учёные рассказали о пользе безалкогольного напитка на основе топинамбура — «земляной груши».

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