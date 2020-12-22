Кызыл, , 10:01 — REGNUM Передвижной пост на автодороге Абакан — Ак-Довурак в Туве продолжает работу с полной нагрузкой. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Передвижной пост на автодороге Абакан – Ак-Довурак помогает в борьбе с бутлегерством Скриншот со страницы главы Тувы в Instagram

«По итогам прошлого аппаратного совещания, где прозвучало, что наш передвижной пост в местечке Ак чуть сбавил темпы, сделал внушение руководителю Ак-Довурака, на которого возложена ответственность за работу поста на автодороге Абакан — Ак-Довурак», — пишет Шолбан Кара-оол.

По его словам, именно по этой дороге «бутлегеры пытаются везти в Туву контрафактный алкоголь», поэтому «нельзя ослаблять заслон, особенно под Новый год».

Глава Тувы подчеркнул, что обеспечение бензином должно быть бесперебойным. Ему доложили, что постовых обеспечили не только горючим, но и портативным генератором. У постовых теперь есть даже интернет.

«Ак» должен работать постоянно и эффективно, ведь он на деле помогает сворачивать огромное количество суррогата», — пишет руководитель региона.

Передвижной пост был приобретён на средства бюджета Тувы. С его помощью с 2017-го по 2020 годы из незаконного оборота было изъято 25 138,58 литра спиртосодержащей жидкости.