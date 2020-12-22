Новосибирск, , 10:01 — REGNUM Казахстан направил в Россию вакцину «Спутник V», произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе, для контроля качества, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вакцина пройдет контроль качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи с 24 декабря по 21 января. После проверки до 11 февраля 2021 года вакцину планируется зарегистрировать в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, производство российской вакцины «Спутник V» запустили на Карагандинском фармацевтическом комплексе 21 декабря. Мощность производства составит 300 тыс. доз в месяц.

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