Гватемала, , 10:00 — REGNUM Власти Гватемалы в ближайшие часы объявят об ограничении на въезд граждан из Великобритании и ЮАР. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Данный шаг направлен на нераспространение новой мутации коронавируса, зафиксированной в этих страных.

Как заявила министр здравоохранения Амелия Флорес, данная мера будет действовать в течение двух месяцев с возможностью отмены, и будет распространяться на все пункты въезда в страну — как морские, так и воздушные, а также сухопутные.

При этом президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи подчеркнул, что, несмотря на резкий рост числа заражённых коронавирусом в стране, он не намерен закрывать границы, однако призвал граждан к ответственности, чтобы удалось избежать вспышки COVID-19 к концу декабря 2020 года или к началу 2021 года.