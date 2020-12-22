Пенза, , 10:07 — REGNUM В Пензенской области, как и в других регионах, пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией выделяются бесплатные лекарства для лечения в домашних условиях. На сегодняшний день в регионе препараты получили 6 927 человек. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

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Губернатор Иван Белозерцев поручил создать резерв лекарственных средств для оказания помощи пациентам, как в стационарах, так и для лечения на дому. Запас должен быть рассчитан на несколько месяцев, отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, регионы Приволжского федерального округа дополнительно получат из федерального бюджета 1,1 млрд рублей на обеспечение лекарствами больных COVID-19. Больше всего в округе средств получат Башкирия и Татария — соответственно 151 965,6 тыс. и 146 875,3 тыс. рублей. Далее по объёму федеральной поддержки идут Нижегородская область (120 534,8 тыс. рублей), Самарская область (119 653,7 тыс. рублей), Прикамье (97 816,6 тыс. рублей), Саратовская область (91 141,9 тыс. рублей), Оренбуржье (73 640,5 тыс. рублей), Удмуртия (56 484,7 тыс. рублей), Пензенская область (49 131,6 тыс. рублей), Кировская область (47 507,3 тыс. рублей).

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