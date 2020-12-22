Тюмень, , 09:59 — REGNUM В Тюменской области в период пандемии COVID-19 был найден разумный баланс между ограничениями и свободой — как для людей, так и для экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём послании региональному парламенту.

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«Большинство решений региональным властям пришлось принимать на ходу, гибко, в режиме реального времени реагируя на новые вызовы. Но эти решения не были бессистемными. Все они были выдержаны в цельной логике: столько свободы, сколько возможно, столько ограничений, сколько необходимо. Так было во время первой волны пандемии. Так продолжается и сейчас», — заявил Александр Моор.

Глава Тюменской области напомнил, что регион первым в стране развернул ковидный обсерватор в «Градостроителе», встретив жителей России и граждан других стран, эвакуированных из китайского очага коронавируса. В феврале 2020 года ещё никто не понимал специфику нового вируса и степень его патогенности. Были приняты беспрецедентные меры по обеспечению биологической безопасности. Опыт тюменского обсерватора переняли затем другие регионы России.

В ходе борьбы с пандемией в Тюменской области развернуто более 3,5 тысяч специализированных коек в 18 инфекционных отделениях, выполнено около 1,5 млн тестов. С учётом численности населения в регионе более 1,5 человек — это высокий показатель. Тюменская область занимает по тестированию одно из лидирующих мест в стране, подчеркнул глава региона.

На закупку самого современного медоборудования затрачено 1,8 млрд рублей, свыше миллиарда направлено на стимулирующие выплаты медперсоналу, работающему с ковидными пациентами — это семь тысяч медработников. Также регион закупил 46 новых специализированных автомобилей скорой помощи. К борьбе с пандемией в Тюменской области присоединились более 2,5 тысяч добровольцев объединённого штаба #МыВместе.

Кроме того, был внедрён в здравоохранении региона уникальный программный продукт, позволяющий в режиме онлайн управлять коечным фондом для оперативной госпитализации больных с COVID-19.

«Это тюменское ноу-хау, передовая практика, которой регион гордится и готов делиться», — отметил Александр Моор.