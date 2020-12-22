Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Клиника «УГМК-Здоровье» совместно с торговым центром «Европа» запустили социальный фотопроект «Ba safe. Be beautiful. Be healthy».

Фото предоставлены пресс-службой УГМК

Проект направлен на популяризацию ношения защитных масок в период пандемии. 20 портретных фотографий моделей в масках размещены на стенах клиники и показывают, что маска стала не просто средством защиты, но и модным аксессуаром.

1 октября 1926 года мир моды изменился навсегда. Vogue напечатал маленькое черное платье Коко Шанель. Сначала о нем говорили — эпатаж, оказалось — классика. Цвет траура стал цветом шика. Платье поселилось в гардеробе десятков миллионов женщин.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК

2020 год принёс миру моды свой атрибут — маску. Поначалу она выглядела вынужденной и временной вещью. Теперь это такой же необходимый аксессуар, как зонт в дождь и теплая одежда в холода. Все они умеют красиво защищать и украшать. Да и просто быть модными.

Главный символ года уже стал частью коллекций ведущих модных домов мира.

«Многие люди отказываются от ношения масок потому, что хотят показать лицо, потому что это не стильно, — комментирует заведующая поликлиникой «УГМК-Здоровье» Наталья Макарочкина. — Мы же в своем проекте хотим показать, что маска может быть стильным и очень интересным аксессуаром. Это новое время и новая мода».

Фото предоставлены пресс-службой УГМК

Пандемия коронавируса разделила общество на сторонников ношения медицинских масок и антимасочников. Тем временем врачи уверены, что рост ковид-пациентов не в последнюю очередь связан именно с антимасочными настроениями.

По данным Роспотребнадзора, ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.

При наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение медицинской маски снижает вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК

Тем не менее, многие люди отказываются от ношения масок или делают это неправильно. Классический способ ношения масок в общественных местах — на подбородке. Специалисты настаивают, что такое использование масок не приносит пользы.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК

Чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения, врачи рекомендуют соблюдать простые правила ношения маски:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать и рот и нос, не оставляя зазоров;

снимать маску необходимо за резинку или тесемку;

при снятии маски не касаться ее поверхности, если прикосновения избежать не удалось, рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

одноразовую маску нельзя использовать вторично;

использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете.