Воронеж, , 09:57 — REGNUM В шесть тысяч рублей обойдётся приобретение продовольственных товаров к новогоднему столу на семью из четырёх человек в Воронежской области, данные 22 декабря опубликовал Воронежстат.

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Цены указаны по данным на ноябрь, и по сравнению с ноябрем 2019 года общая стоимость новогоднего стола выросла на 5%.

Так, на 4,2% дороже, чем в 2019 году, обойдётся говядина (463,7 руб. за килограмм). Почти на треть — 29% — подорожала икра лососевых рыб (811 руб. за килограмм). Также подросли цены на сыр, незначительно подорожали маринованные огурцы, соки, кондитерские изделия. Картофель за год вырос в цене более чем на 27%, почти на 15% дороже по сравнению с 2019 годом стоят свежие огурцы. Фрукты — яблоки и апельсины — также подорожали, на 12 и 23% соответственно. Игристое вино отечественного производство за год стало дороже почти на 10%.

Традиционный «набор для оливье» на четырех человек в этом году обойдётся воронежцам в среднем в 308,07 (294,7 — в 2019 году), стоимость продуктов питания для приготовления другого популярного блюда для новогоднего стола, «селедки под шубой», выросла на 11,4%, и они обойдутся в 158,4 рубля.