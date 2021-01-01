Москва, , 13:11 — REGNUM Внесение поправок в Конституции РФ и День Победы, несмотря на то, что большая часть мероприятий, приуроченных к 9 мая прошла из-за пандемии коронавирусной инфекции в режиме онлайн, стали одними из самых важных событий, которыми жителям России запомнится уходящий 2020 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Голосование по поправкам в Конституцию Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, принятие поправок к основному закону страны в качестве значимого события назвали жители Москвы и Красноярского края. прошедшие в регионах России выборы в муниципальные и областные органы власти отметили жители в Иркутске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске. А вот в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе важным оказался ремонт дорог и усилия властей в сфере благоустройства.

Кроме того, в Москве не забыли ДТП сМихаилом Ефремовым и грустят из-за отказа от троллейбусов в столице. Жители Северной столицы запомнят уходящий год праздничными мероприятиями — Днём города и Днём ВМФ, а также «Алыми парусами» и концертом «Басты». В Волгограде много шуму наделал возврат к московскому времени.

Общими запоминающимися событиями для всех мегаполисов стали выпуск российской вакцины от COVID-19 и переходом школьников и студентов на дистанционное обучение, а также выплаты на детей и повышение пособий по безработице.