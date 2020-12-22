Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В связи с тем, что правительство России разрешило биологическим родителями из КНР въехать в РФ, чтобы забрать своих биологических детей у суррогатных матерей, к настоящему моменту из Петербурга в Китай отправлены 142 таких ребенка. Об этом 22 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Напомним, из-за пандемии и ограничений дети, рожденные суррогатными матерями для родителей из КНР, до недавнего времени не могли улететь в Китай. Принятое в марте этого года постановление об ограничении въезда в РФ привело к тому, что младенцы, рожденные на территории России по договору о суррогатном материнстве для граждан иностранных государств, не могут соединиться со своими биологическими родителями.

Так, только в Санкт-Петербурге без биологических родителей находилось более 150 младенцев. При этом точного количества назвать никто не мог, так как до сентября 2020 года учет данной категории детей вообще не велся.

Читайте также: Числа вывезенных из РФ детей никто не знает — Толстой

Об этом стало известно омбудсмену Анне Митяниной, которая на протяжении нескольких месяцев занималась решением данного вопроса. По ее поручению органы опеки и попечительства, а также специалисты аппарата омбудсмена на протяжении всего этого времени проверяли условия проживания более 30 суррогатных младенцев, за которыми ухаживали няни по доверенности законных представителей. Кроме того, было оказано содействие в обеспечении десяти детей медицинским патронажем.

В результате предпринятых мер на данный момент с родителями домой были отправлены 142 ребенка.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге остается еще около 50 детей, 26 из них находятся в доме ребенка на полном государственном обеспечении», — уточнили в аппарате уполномоченного.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 130 детей суррогатных матерей из Петербурга смогли улететь в Китай