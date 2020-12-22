Киев, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8513 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1318 человек, от последствий, вызванных заболеванием, скончались 232 пациента.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве и в Днепропетровской области — 1159 и 922 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 979 506 случаев заражения, из них 16 897 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украина ведёт переговоры с Польшей, которая может выступить посредником при поставках западной вакцины от коронавируса на Украину.

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