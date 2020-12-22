Абакан, 22 декабря 2020, 09:45 — REGNUM По состоянию на 22 декабря в Хакасии подтверждено 16 020 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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За последние сутки в Хакасии выявлено 177 новых носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 244 человека. Общее число выздоровевших в республике — 12 723 человека.
Проходят лечение в стационарах 612 пациентов, в том числе к аппаратам ИВЛ подключены 43 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Хакасии было выявлено 178 носителей коронавируса, выздоровели 114 человек.
За весь период в республике скончались 173 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».
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