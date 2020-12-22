Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Метеорологическая ситуация в Санкт-Петербурге во вторник, 22 декабря, будет определяться северной периферией далёкого антициклона, но на погоду в городе на Неве это повлияет мало. В Северной столице ожидается не по-зимнему теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Набережная реки Фонтанки, декабрь 2020 г Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 22 декабря в Петербурге погода останется облачной, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурный фон окажется на 5−6 градусов теплее нормы.

«Температура воздуха +1… +3 градуса, по Ленинградской области −2… +3 градуса. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — уточнил специалист.