Стокгольм, , 09:41 — REGNUM По данным журналистов Fria Tider, в настоящее время число госпитализированных пациентов с COVID-19 в больницах лена Сконе, расположенного на юге Швеции, в пять раз превышает весенние показатели.

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Журналисты отмечают, что 21 декабря в Сконе было зарегистрировано еще 1062 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в лене коронавирусом заразился 53 381 человек.

В настоящее время помощь медиков получают 452 пациента с COVID-19, из которых 46 находятся в реанимации. В минувшие выходные был госпитализирован еще 31 человек.

Этой весной количество госпитализированных пациентов в Сконе не превышало 91 человека. Таким образом, их число увеличилась почти в пять раз.

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