Москва, , 09:32 — REGNUM Каждый сигнал, который поступает из регионов России о нехватке лекарственных препаратов, внимательно разбирается и анализируется. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ 22 декабря.

В аптеке Наталься Стрельцова (с) ИА REGNUM

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В ведомстве подчеркнули, что Минпромторг РФ «в регулярном режиме» отслеживает ситуацию с наличием лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) на российском рынке. Как пояснили в министерстве, нехватка препаратов возникает на фоне сокращения их производства, сбоев обеспечения в регионах и в связи с ростом спроса из-за включения большинства из них в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

«На наш взгляд, в текущей ситуации необходимо принятие целого ряда мер, которые позволят не допускать ситуации, при которой будут наблюдаться сбои в системе лекарственного обеспечения», — приводит ТАСС слова представителя Минпромторга.

В ведомстве указали на важность слаженной и организованной работы всех уровней власти, а также производителей и дистрибьютерского звена.

Чтобы решить проблемы нехватки препаратов, в частности, принимаются меры по импортным поставкам лекарств для обеспечения стационаров, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Кроме того, увеличено собственное производство за счёт подключения дополнительных производственных площадок.

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Напомним, на днях во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) заявили, что в России последние несколько месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса. В ВСП указали на необходимость в срочном порядке увеличить финансирование, нарастить объёмы производства отечественных препаратов и субстанций, изменить механизм регулирования предельных отпускных цен на лекарства из ЖНВЛП.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года представители 30 благотворительных фондов направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором рассказали о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что правительство России уже работает над устранением этой проблемы.

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