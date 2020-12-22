Махачкала, , 09:31 — REGNUM Ученые установили природный характер массовой гибели каспийских тюленей в Дагестане. Версии с интоксикацией или гибелью животных на рыбных промыслах не подтвердились, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В текущем месяце на берегу Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 313 тел тюленей, наибольшие выбросы мертвых животных пришлись на территорию между Махачкалой и Каспийском. Для расследования причин произошедшего в республику прибыли специалисты ВНИРО, к которым присоединились ученые других профильных организаций страны.

«Основные версии гибели каспийского тюленя связаны с естественными природными факторами, — отметил замдиректора ВНИРО по научной работе, доктор биологических наук Вячеслав Бизиков. — Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами».

По словам ученого, версия гибели животных на рыбных промыслах также исключается. На обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька — основной объект современных каспийских промыслов.

Отмечается, что в результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для дальнейших исследований.

В ВНИРО добавили, что выбросы мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. В ноябре 2016 года выбросы были зафиксированы после продолжительных штормов на Каспии, было обнаружено 300 трупов. Точную причину гибели животных тогда установить не удалось.

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