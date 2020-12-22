Москва, , 09:28 — REGNUM В «антирейтинг» МВД РФ по нарушениям на дорогах среди иностранцев вошли граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Армении. Об этом говорится в отчёте Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за девять месяцев 2020 года.

Сотрудники ДПС Петр Данилов © ИА Красная Весна

Согласно опубликованным данным, в трёх тысячах ДТП оказались виновны водители из стран СНГ, ещё в 3,4 тысячах— водители из других стран. Наиболее часто участниками происшествий становились граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701), Таджикистана (599), Азербайджана (282) и Армении (280).

При этом наиболее дисциплинированными стали граждане Афганистана, Эстонии (по 5 происшествий), Японии и Литвы (по 6 аварий) и Республики Руанда (7). Наибольшее число жертв — 76 — зафиксировано в результате ДТП, совершенных гражданами Таджикистана. Наибольшее число раненых — 1080 человек — в результате ДТП, произошедших по вине граждан Узбекистана. А вот наибольшая тяжесть последствий в результате ДТП — в авариях, совершенных украинскими гражданами (14,2%).